In 2000 Metern Seehöhe muss man in Oberkärnten mit bis zu warmen 20 Grad rechnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei dieser Hitze bringt Eisgenuss Abkühlung © Fuchs Jürgen

Die Temperaturen liegen morgen, Freitag, 28 bis 33 Grad. Hochdruckeinfluss und zumeist auch recht trockene Luftmassen bescheren uns viel Sonnenschein. Die Sonne sollte zumeist vom Morgen bis zum Abend die Oberhand behalten. Auch die sich am Nachmittag und Abend über den Bergen entwickelnden Quellwolken bleiben voraussichtlich sehr klein und tragen somit kaum ein Gewitterpotential in sich. "Nützen Sie den Tag, um im Freien etwas zu unternehmen, und besuchen Sie zum Beispiel ein Schwimmbad oder einer der vielen Badeseen im Land", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind weiterhin sehr sommerlich und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Greifenburg Werte knapp über 30 Grad.