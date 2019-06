Facebook

Sonnenschutz nicht vergessen: Heute wird es wieder heiß! Abkühlung nach dem Volleyball gibt es im Millstätter See © Rie-Press

Strahlender Sonnenschein überwiegt von früh bis spät das Himmelsbild. Man sieht kaum eine Wolke am Himmel. "Nicht nur dem Wetterfrosch lacht bei dieser Wetterlage das Herz im Leib, denn was gibt es Schöneres als lupenreines Schönwetter anzukündigen", freut sich Meteorologe Werner Troger. Im Raum Dellach/Drautal sind am Nachmittag mehr als 35 Grad möglich und damit werden wohl bisherige Juni-Hitzerekorde geknackt! Auch in den höheren Tallagen geht es zum Teil weit über 30 Grad hinauf.