Auch auf den Bergen gibt es mildes Wetter © KK/Paul Kohlmaier

Weiterhin bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter in den Alpen und somit auch bei uns in Oberkärnten. Der Tag bringt zumeist viel Sonnenschein und Wolken sind dabei tagsüber kaum zu beobachten. Dazu ist es in den Morgenstunden recht kalt und in den Niederungen frostig.