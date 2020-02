Facebook

Es wird sonnig und mild - auch in hohen Lagen © Claudia Lux

Am Freitag bestimmt Hochdruckeinfluss ganz eindeutig das Wettergeschehen. Somit scheint tagsüber die Sonne und es sind kaum Wolken am Himmel zu erkennen. Dabei ist es in den Morgenstunden in den Niederungen zumeist sehr frostig.