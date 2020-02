In den Bezirken Spittal und Hermagor könnte es in der Nacht Niederschlag geben, tagsüber wird es aber wieder zeitweise sonnig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wolken lockern auf, aber es wird kalt und windig auf den Pisten. © Leopold Salcher

Nach dem Durchzug einer nächtlichen Störungsfront steigt der Luftdruck tagsüber stärker an. Am Vormittag ziehen sich etwaige Schneeschauer allmählich wieder in den Norden Oberkärntens zurück und nach Süden hin lockern die Wolken langsam auf. Der Nachmittag verläuft zeitweise sonnig, auch in den Tauernregionen brechen die Wolken auf. "Auf den Bergen ist es allgemein recht kalt und der überaus lebhafte Wind verschärft das Kälteempfinden zusätzlich!", sagt der Meteorologe Werner Troger. Vor allem in den nördlichen Tälern weht starker und unangenehmer Wind. Das betrifft vor allem wieder das Möll-, Lieser- und Maltatal.