Wetter in Oberkärnten

Der Tag startet warm und sonnig. Am Abend werden die Wolken dichter © Claudia Lux

Eine sich vom Westen her langsam annähernde Luftmassengrenze sorgt in Oberkärnten am Dienstag für eine etwas erhöhte Labilität der Luft. Dabei scheint zunächst auch noch häufiger die Sonne. Es mischen aber auch schon Wolken und Quellwolken mit und diese werden dann tagsüber vor allem im oberen Drautal und im Mölltal auch immer mehr und dichter.