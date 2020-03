Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wetter in Oberkärnten

Frost und Kälte in Oberkärnten. Und das, obwohl die Sonne scheint © Jürgen Fuchs

Hochdruckeinfluss und Kaltluftzufuhr haben uns dieser Tage vom Frühling in den Winter zurückgebracht. Ein lebhafter, kalter Nordostwind drückt die Temperaturen nicht nur in der klaren Nacht tief in den Keller, sondern sorgt auch untertags trotz Sonnenscheins für zum Teil beißende Kälte auf der Haut – insbesondere bei Wind.