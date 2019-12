Facebook

Der Wetterfachmann rät zu Unternehmungen in der Natur © KK/Andreas Lampersberger

Ein Hochdruckgebiet gewinnt am Samstag zunehmend an Einfluss auf unser Wetter in Oberkärnten. Deshalb lösen sich auch die zunächst noch vor allem in Richtung Tauern vorhandenen Restwolken bald auf und es setzt sich tagsüber zumeist sonniges Wetter durch. "Besonders die Nachmittagsstunden dürften zumeist sehr freundliches Wetter bringen und man sollte die Zeit für Unternehmungen in unserer schönen Natur nützen", rät Reinhard Prugger, Wetterfachmann des privaten Wetterdienstes meteo experts.