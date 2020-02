Wetter in Oberkärnten

Regen und Schnee kündigen sich an © Juergen Fuchs, Kleine Zeitung

Das Zwischenhoch wird bereits wieder abgebaut und von Westen her rückt die nächste Kaltfront näher. Damit zieht es wieder vermehrt zu und die Wolken lockern nur mehr selten auf. Vereinzelt kann es auch ein wenig regnen oder schneien, nicht nur in der zweiten Tageshälfte und in den Tauernregionen. Die Schneefallgrenze sinkt unter 1000 Meter herab.