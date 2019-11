Die Sonne hat es in den Bezirken Spittal und Hermagor schwer. Im Süden kann es auch regnen und schneien. Es hat 4 bis 8 Grad.

Wetter in Oberkärnten

Die Sonne hat am Samstag kaum Chancen © KLZ/Weichselbraun

Wir liegen an der Vorderseite eines Tiefdruckgebietes in einer südlichen Höhenströmung. Damit dominieren am Samstag bei uns die zumeist dichten Wolken und die Sonne hat es sehr schwer. Ganz chancenlos ist sie jedoch vor allem über den breiteren Tälern nicht. Zudem kann es im Tagesverlauf vor allem im Bereich der Karnischen Alpen sowie der Gailtaler Alpen leicht schneien oder regnen, wobei die Schneefallgrenze über 1500 m Seehöhe ansteigen sollte.