Es wird zunehmend nass und kühler © Camilla Kleinsasser

Bereits am Vormittag wird die Sonne am Donnerstag komplett in den Hintergrund gedrängt und gleichzeitig nimmt die Bereitschaft für Regen und Regenschauer von Südwesten her schon zu. Wegen des föhnigen Südwindes kann es aber nach vorübergehendem Regen kurz nochmals auftrocknen.