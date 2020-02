Heute am Faschingssamstag herrscht angenehm mildes Wetter, was Kopfschmerzen begünstigt.

Wetter in Oberkärnten

Schwindelattaken sind heute keine Seltenheit © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Oft herrscht heute am Faschingssamstag recht sonniges und nachmittags auch angenehm mildes Wetter bei Temperaturen von 8 bis 12 Grad plus. Ein Hochdruckeinfluss bestimmt zumeist unser Wetter. Dazu strömt vom Westen her auch recht milde Luft zu den Alpen. Diese bringen vor allem zu Beginn des Tages auch ein paar hochliegende Wolkenfelder mit, die die Sonne schwächen könnten.