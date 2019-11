Das Regen- und Schneeschauerrisiko steigt am Samstag in den Bezirken Spittal und Hermagor gegen Abend wieder an. Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad.

Die Wolken bleiben meist dicht, stellenweise kann es Auflockerungen geben © KK/Andreas Lampersberger

Vor dem nächsten Mittelmeertief beruhigt sich am Samstag das Wetter leicht. Somit sind im Tagesverlauf sogar ein paar sonnige Auflockerungen zu erwarten und es ist vorerst zumeist auch trocken. Überwiegend sind jedoch die Wolken dichter und später am Tag steigt dann vom Süden her das Regen- und Schneeschauerrisiko wieder langsam an.