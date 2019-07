Das Wetter in den Bezirken Spittal und Hermagor präsentiert sich am Freitagvormittag noch von seiner schönen Seite. Nachmittags sollte man im Freien vorsichtiger sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nachmittags kann es zu Gewittern kommen © KK/Paul Kohlmaier

Die Luftschichtung wird nun langsam labiler und damit steigt das Gewitterrisiko auch an. Am Freitag scheint aber trotzdem bei uns in Oberkärnten auch noch länger die Sonne und besonders am Vormittag ist es sehr freundlich. "Der Tag eignet sich daher durchaus auch wieder für längere Vorhaben in der Natur", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.