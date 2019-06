Vom Slow Trail zum Flow Trail: Die Tourismusregion Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal, Weißensee stellte am Mittwoch ihre Neuerungen und Höhepunkte der Sommersaison vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Flow Trail führt vom Gmanberg nach Tröpolach und ist vier Kilometer lang © Johannes Leitner

Am Samstag nehmen die Bergbahnen am Nassfeld wieder den Betrieb auf. An diesem Tag können Biker erstmals auch den neuen Flow Trail Mex-Line I befahren, der vom Gmanberg nach Tröpolach führt. Die neue Mountainbikestrecke soll mit Steilkurven und Sprungtischen für Spaß und Action sorgen. Sie weist eine durchschnittliche Neigung von zehn bis 15 Prozent auf. „Der Trail ist vier Kilometer lang. Das ist ideal, weil man gleich mehrmals fahren kann“, sagt Christopher Gruber, Geschäftsführer der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal, Weißensee.