Teils sind heute, Sonntag, Regenschauer möglich. In vielen Tälern lässt sich aber sogar die Sonne blicken.

Wetter in Oberkärnten

Die Nebel lichten sich und es wird sonnig warm © Michaela Viertler

Auch der heutige Sonntag zeigt sich eher bewölkt, aber nur sehr vereinzelt Nass bei Temperaturen von 14 bis 19 Grad. Weiterhin liegen wir in einer Südwestströmung an der Vorderseite einer langgestreckten Tiefdruckzone über Westeuropa. Darin sind auch dichtere Wolkenfelder eingelagert, die sich an unseren Bergen stauen. Deshalb sind besonders im Bereich der Karnischen Alpen auch ganz vereinzelte Regenschauer möglich.