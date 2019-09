In den Bezirken Spittal und Hermagor wird es zunehmend nass und relativ frisch. Bei 9 bis 14 Grad.

Wetter in Oberkärnten

Der Sommer am See ist vorbei. Heute wird es grau in grau © Claudia Lux

Am Sonntag wird der Tiefdruckeinfluss stärker und die Temperaturkurve zeigt weiter nach unten. Die Wolken sind in Oberkärnten voraussichtlich den ganzen Tag über dicht und es kommt tagsüber Regen auf, der in der Folge sogar recht kräftig sein dürfte. Sogar Blitz und Donner könnten sich dazugesellen.