Eine Kaltfront bringt mehr Wolken, aber noch halten die Temperaturen © Markus Traussnig

Vom Norden her zieht eine Kaltfront auf. Sie führt am Sonntag zu weiterer Labilisierung der Luft und erhöht somit auch das Schauerrisiko etwas. Am Vormittag sollte aber auch noch öfter die Sonne durchkommen können und besonders nach Süden hin ist es freundlicher. Tagsüber bilden sich dann aber mehr Wolken vor allem in Richtung Tauern aus und einzelne Regenschauer oder vielleicht sogar Gewitter sind nicht ausgeschlossen.