Das heutige Wetter begünstigt Unternehmungen im Freien © Fuchs Jürgen, Kleine Zeitung

Trotz einiger Wolkenfelder ist es heute, Sonntag, weiterhin zeitweise sonnig und sehr mild bei Temperaturen von 10 bis 15 Grad. Es strömt weiterhin recht milde Luft zu uns. In der herrschenden West- bis Nordwestströmung ist eine Luftmassengrenze eingelagert, und diese nähert sich langsam vom Norden her. Es scheint tagsüber immer wieder die Sonne, länger vor allem in den südlichen Landesteilen. Vom Norden her ziehen jedoch auch Wolkenfelder durch, die in der Folge besonders in Richtung Tauern dichter werden dürften und so die Sonne mehr und mehr stören dürften.