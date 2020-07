Facebook

Langsam kämpft sich die Sonne durch und es wird wieder wärmer © Claudia Lux

Überwiegend freundlich! In Oberkärnten kann sich die Sonne in Summe sehr gut in Szene setzen. Lediglich im Bergland und im Bereich der Hohen Tauern wird die Sonne am Nachmittag wieder etwas öfter verdeckt, hier tummeln sich jedenfalls die meisten Wolken. Es bleibt jedoch weitgehend trocken, Regenschauer sind die absolute Ausnahme.