Der heutige Sonntag könnte noch einmal zum Grillen genutzt werden © Jürgen Fuchs

Allzu viel ändert sich am Sonntag nicht beim Wetter und somit bleibt es recht sommerlich. Die höchsten Temperaturen steigen daher am mittleren Nachmittag zum Beispiel in Radenthein auf Werte nahe 26 Grad. Besonders in den Vormittagsstunden und auch rund um Mittag sollte die Sonne auch länger scheinen können. Über den Bergen bilden sich aber tagsüber neuerlich Quellwolken aus und diese werden am Nachmittag größer und breiten sich aus. Damit steigt auch das Regenschauer- und Gewitterrisiko von den Bergen her allgemein an.