Hartwig Boek ist seit sieben Jahren evangelischer Pfarrer in Kirchbach © MICHAELA VIERTLER

Ich bin mit Leib und Seele Pfarrer und gehe daher ungern in Pension“, sagt Seelsorger Hartwig Boek, der 1956 in Neubrandenburg geboren wurde. Offiziell ist sein Pensionsantritt in diesem Monat. Bis seine Nachfolge gesichert ist, wird seine fix zugesagten Termine in der evangelischen Pfarre Treßdorf-Rattendorf (Kirchbach) noch wahrnehmen. Erlernt hat Boek den Beruf des Fotografen. Seinen Zugang zur Religion fand er während der Wehrdienstzeit, in der er furchtbare Dinge zu Gesicht bekam. Deshalb begann er 1977 Sozialpädagogik und Diakonie in Ostberlin und Moritzburg zu studieren und arbeitete als kirchlicher Jugendreferent.