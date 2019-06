Schwerer Unfall auf einem Radweg in Döbriach am Millstättersee. Im Begegnungsverkehr streifte ein 79-jähriger Pensionist aus Althofen mit seinem E-Bike zwei entgegenkommende Mountainbiker.

Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Spittal eingeliefert © Weichselbraun

Mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus Spittal endete Sonntag Mittag der Ausflug eines 79-jährigen Pensionisten aus Althofen an den Milltättersee. Gegen 12.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem E-Bike auf dem Rad– und Gehweg von Döbriach kommend in Richtung Millstatt. Kurz vor dem Ortsgebiet von Dellach kam ihm in einer Engstelle ein Ehepaar aus der Gemeinde Steindorf mit Mountainbikes entgegen. Im Zuge des Begegnungsverkehrs streiften sich die Lenker der Fahrräder des Pensionisten und des 63-jährigen Mannes aus Steindorf, wodurch alle drei Radfahrer zu Sturz kamen.