Einen gefährlichen Fund machte ein Pensionist (73) bei Schatzsuche in einem Wald in Osttirol. Er stieß mit seinem Metalldetektor auf scharfe Splitterhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die Splitterhandgranate (Symbolbild) wurde vom Entminungsdienst geborgen © APA/LPD Wien

Am Freitag gegen 14.40 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Lienz ein nicht alltäglicher Anruf. Ein 73-jähriger Pensionist aus Oberkärnten meldete, er habe in einem Waldstück in Nikolsdorf einen brisanten Fund gemacht: eine scharfe Splitterhandgranate vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg.