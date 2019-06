Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Juni läutet den Sommer und die Eissaison ein © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

"Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni nimmt der Sommer Fahrt auf", verspricht der Wetterfachmann Werner Troger. Vielfach überwiegt der Sonnenschein. Der Himmel präsentiert sich über längere Zeit hinweg sogar völlig wolkenlos. Nur in den Tauernregionen wird die Sonne etwas häufiger von Wolken abgeschirmt. Erst am Nachmittag sorgt die kräftige Tageserwärmung für die Ausbildung einiger Haufenwolken über den Bergen, welche aber nicht allzu groß werden und am Abend wiederum in sich zusammenfallen. Die Tageshöchstwerte erreichen im Raum Lurnfeld rund 25 Grad.