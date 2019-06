Beim "E-Motions" dem großen E-Bike-Event in Döbriach am Millstätter See kann dieses Wochenende alles rund ums Elektrofahrrad ausprobiert werden. Es gibt geführte Touren und einen Streetfood-Markt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angelika Lesky, Franz Klammer und Maria Wilhelm © Willi Pleschberger

Pünktlich zur Eröffnung des zweiten E-Bike-Events am Millstätter See „E-motions“ lachte am Freitag die Sonne. Das freute natürlich auch Maria Theresia Wilhelm von der Millstätter See Tourismus GmbH und Monika Weber vom Delius Klasing Verlag, die Veranstalter der E-Motions.