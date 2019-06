Wocher der Landwirtschaft: 13 Oberkärntner Bauernhöfe können am Sonntag (2. Juni), von 10 bis 16 Uhr von Interessierten und Landwirten besucht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

13 Oberkärntner Landwirte öffnen ihre Stalltüren © APA/BARBARA GINDL

Im Rahmen der Woche der Landwirtschaft öffnen 33 bäuerliche Betriebe in ganz Kärnten morgen, Sonntag, ihre Tore. In Oberkärnten können 13 Höfe von Konsumenten und Berufskollegen zwischen 10 und 16 Uhr besucht werden. Im Bezirk Spittal sind das Stefanie Bernsteiner, Döllach 40, Großkirchheim; Josef Thaler, Tresdorf 66, Rangersdorf; Harald Kohlmaier, Napplach 2, Reißeck; Anna-Maria Schober, Ötting 10, Oberdrauburg; Hermann Oberheinricher, Kerschbaum 11, Greifenburg; Josef Egger, Drauhofen 3, Lurnfeld; Marco Tollschein, Aich 1, Spittal/Drau; Thomas Wirnsberger, Aich 4, Trebesing sowie Franz Koch, Kochstraße 2, Seeboden. Im Bezirk Hermagor gewähren vier Landwirte einen Blick hinter ihre Stalltür: Margaretha Lexer, Liesing 11, Lesachtal; Lukas Zankl, Stollwitz 3, Dellach/Gail; Thomas Rettl, Tressdorf 7, Kirchbach sowie Rupert Abuja in der Gemeinde Feistritz/Gail 56.