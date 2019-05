Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Obervellach wird um Anton Tenschert getrauert © APA/HERBERT NEUBAUER

Trauer herrscht in Obervellach um Tierarzt Anton Tenschert, der am 27. Mai im 95. Lebensjahr verstorben ist. Bis 1990 leitete er eine Tierarzt-Praxis in Obervellach. Bereits sein Vater übte den Beruf des Veterinärmediziners im Mölltal aus. Der beliebte Landtierarzt war in jungen Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Obervellach und sang im gemischten Chor Obervellach mit. Mehrere Jahrzehnte lang lenkte er als Obmann die Geschicke des Alpenvereins, Sektion Mölltal.

Der große Berg- und Naturfreund setzte sich für die Sanierung der Polinikhütte in der Kreuzeckgruppe ein © KK/PRIVAT