Gmünd Oldtimer-Porsches bekommen neues Zuhause

Das Porsche Museum in Gmünd bekommt einen Zubau für weitere 30 Fahrzeuge. Familie Pfeifhofer investiert dafür eine Million Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der angrenzenden Wiese entsteht der Zubau für 30 weitere Porsches © Pfeifhofer

Es ist ein Bau, der sich in frommer Zurückhaltung üben wird. Aber genauso war die Ausführung von Museumsbetreiber Christoph Pfeifhofer gewünscht. Er erweitert derzeit sein Porsche Museum in Gmünd um 1000 Quadratmeter Nutzfläche. Entstehen wird ein moderner garagenähnlicher Zubau, der Platz für 30 Autos bieten soll. Von der Straße aus wird der Neubau kaum zu sehen sein. Warum, ist einfach erklärt: Der neue Komplex orientiert sich am Geländeniveau der darüberliegenden Landesstraße, um dem Ortsbild Rechnung zu tragen. „Von drei Seiten wird das neue Gebäude teils eingeschüttet“, sagt Pfeifhofer bei der Baustellenführung.