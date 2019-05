Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für ein Hotelprojekt am Mölltaler Gletscher wird eine neue Trasse der Talabfahrt gesucht © Kerstin Oberlechner

Einen neuen Anlauf zur Realisierung des Hotelprojektes am Mölltaler Gletscher unternimmt die SPÖ/ÖVP-Koalition. Allen voran Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Er kündigt für Juni einen „Runden Tisch mit allen Beteiligten vor Ort“ an. Neben Investor Heinz Schultz sollen Grundeigentümer, Behörden, Naturschutz-Vertreter und Raumplaner daran teilnehmen, so Schuschnig.