Weißensee Krebse, Saurier und Sturköpfe für den Umweltschutz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Edelkrebs ist am Weissensee - trotz Krebspest und eingeschleppten Kamberkrebs - noch heimisch. © KK/Martin Müller

Der Naturpark Weißensee startet mit vielem Neuen und vor allem auch Ur-altem in die Saison. Der Weißensee, einer der saubersten Alpenseen, birgt noch so manches Geheimnis in sich. Eines konnte letztes Jahr gelüftet werden. Der sagenumwobene Edelkrebs ist am Weißensee noch heimisch. Sein Bestand ist klein und sehr wertvoll, ist es doch der einzige derzeit bekannte Edelkrebsbestand, der die Krebspest überlebt hat. Mit Fischereibiologen Martin Müller geht es zum Krebsesammeln.