AGM in Spittal wird generalsaniert ©

Kein Stein auf dem anderen bleibt beim Adeg Großmarkt (AGM) in der Zgurner Straße im Osten Spittals. Am 18. Februar rollten die ersten Bagger an, Anfang August wird die Baustelle, die derzeit bei laufendem Betrieb stattfindet, beendet sein. „Wir danken unseren Kunden für ihr Verständnis. Anders wäre der Umbau nicht zu bewältigen gewesen“, sagt Martin Aigner, Standortleiter des AGM Spittal. Über fünf Millionen Euro investiert der REWE-Konzern, zu dessen Unternehmen der Adeg Großmarkt zählt, in die Absicherung des Standortes, an dem 43 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Verkaufsfläche von 3500 Quadratmetern bleibt bestehen, die verschiedenen Abteilungen werden allerdings neu geordnet. So wird zum Beispiel der Frische-Bereich verdoppelt und erstmals wird es auch eine Frischfisch-Abteilung geben. „Das Fisch- und Meeresfrüchteangebot wird sich an der Nachfrage unserer Kunden orientieren. Erweitert wird unter anderem auch die Tiefkühlabteilung“, erklärte Martin Aigner gestern bei einer Baustellenbesichtigung.