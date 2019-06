In der Liebermann-Villa in Mallnitz entsteht ein Zentrum zum Schutz der Umwelt: 300.000 Euro werden in ein Alpenkonventions-Zentrum investiert. Start in zwei Jahren.

In die Liebermann-Villa wird ein Alpenkonventions-Zentrum einziehen © Angermann

"Alle Gemeinden in Kärnten sind Alpenkonventions-Gebiet“, sagt Peter Angermann, Geschäftsführer des Alpenvereines Kärnten. Das geplante Alpenkonventions-Schulungsangebot in der Liebermann-Villa in Mallnitz ist daher als wichtiger Beitrag zum Umweltschutz in Kärnten zu sehen: Land Kärnten, Nichtregierungsorganisationen wie die CIPRA (Comission Internationale pour la Protection des Alpes) sowie der Alpenverein betreiben dieses Projekt.



Mit dem „Alpenkonventionszentrum“ werden die Wasserschule, die Klimaschule des Verbunds, das Bildungszentrum der Pädagogischen Akademie sowie das Besucherzentrum in Mallnitz um einen Baustein erweitert: 300.000 Euro fließen in das Projekt in der Liebermann-Villa. Die Villa war der Sommersitz von Edmund Mojsisovics, Gründungsmitglied des Österreichischen Alpenvereines sowie Paläontologe und Geologe. 1897 wurde diese Villa erbaut. Damit ist man auch von Seiten des Landes Kärnten dem Projekt Umweltbildungszentrum in Mallnitz einen Schritt näher.