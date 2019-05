31. Mai. Galakonzert mit Egerländer Blasmusik Neusiedl am See um 20 Uhr im Kultursaal Nussdorf-Debant. Kartenvorverkauf: Musikhaus Joast, Lienz.

Kapellen. Folgende Kapellen stellen sich der Jury: d’Übersaxner (Übersaxen), Dechovy Orchestr Prachatice (Prachatice, Tschechien), Bergkapelle Leoben-Seegraben Blas (Graz), Original Lilienthaler (Grasberg, Deutschland), Branauer Musikanten (Himeshaza, Ungarn), Vollblut Musikanten (Nevesheim, Deutschland), Wauxl Böhmische und Aquaranka (Aschbach), Blech K’hopt Musikanten (Kleblach Lind), Strochner Böhmische (Bad Hofgastein), Ybbstola Blech (Bieberbach)

Rahmenprogramm. Neben den Kurzkonzerten der Kapellen gibt es am Samstag ab 19 Uhr Unterhaltung mit den Vollblutmusikanten und ab 21 Uhr mit der Blaskapelle Junger Schwung Tirol. Am Sonntag steht um 8.45 Uhr ein Festgottesdienst und ein Radio Osttirol-Frühschoppen mit den Original Lilienthalern auf dem Programm. Ab 17.30 Uhr sorgen die Blech K’hopt-Musikanten für Stimmung.