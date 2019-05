120 Jugendliche begeisterten mit humorvollen und tiefsinnigen Stücken. Publikumspreis ging an die Gruppe Lichterloh - Theater an der HTL Villach.

Die Gruppe Lichterloh freute sich über den Publikumspreis © KK/Eggspress

Zum vierten Mal bot das Schloss Porcia beim Schüler- und Jugend-Theaterfestival eine Bühne für junge Schauspieltalente. Vier Ensembles mit 120 Jugendlichen begeisterten mit tiefsinnigen und humorvollen Stücken. Der Publikumspreis, gesponsert von Landesrätin Sara Schaar, ging an „Lichterloh – Theater an der HTL Villach“. Über den Preis der Stadt Spittal freute sich das „Theater am Perau“.