Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wörtlich nahm ein Gast den Hinweis "Zimmer Frei" © GEORG HOCHMUTH

"Frechheit siegt", dachte wohl ein Unbekannter, der am Samstagabend unbemerkt in das Hotel "Erlebnis Post" in Spittal an der Drau einzog. Dieser Beherbergungsbetrieb besticht durch originelle Zimmer, so kann man in der "Postbox", dem "Schutzraum", oder im "Mausoleum" wohnen.