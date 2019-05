Italien, Hermagor Schülerkontakte über die Grenzen

Facebook

Katharina Käferle, Elisabeth Millonig, Dir. Andreas Schuller (Hermagor) mit Mirta Ceccon, Kaspar Nickles und Donatella Sacchet (Pontebba) © Leopold Salcher

Im Zuge des grenzüberschreitendes Interreg-Projekts „Bike fun is (S)c(h)ool!“ mit Schulen in Gemona und Tolmezzo lernten sich diese Schüler und Schüler der HLW Hermagor kennen. Jugendliche aus den ersten beiden HW-Klassen der HLW Hermagor und den zweiten Klassen der italienischen berufsbildenden Institute in Tolmezzo und Gemona wurde ermöglicht, in direkten Kontakt mit ihrem Nachbarland Italien, insbesondere der Alltags-, Kultur- und Schulrealität, zu treten.