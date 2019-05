Die ÖVP legte auch in den Bezirken Spittal und Hermagor zu, Verluste hingegen mussten SPÖ und die Grünen hinnehmen. Es gab einige statischtische Besonderheiten.

Die ÖVP legte auch in den Bezirken Spittal und Hermagor zu, Verluste hingegen mussten SPÖ und die Grünen hinnehmen. © APA/BARBARA GINDL

Die EU-Wahl ist geschlagen und die Endergebnisse liegen für die Bezirke Spittal und Hermagor vor. In den 33 Gemeinden des Bezirks Spittal ist die Wahlbeteiligung von 38,27 Prozent im Jahr 2014 auf 42,53 Prozent gestiegen. Die ÖVP gewann 9,91 Prozent und erreichte 33,25 Prozent (8579 Stimmen), die SPÖ verlor 3,64 Prozent und erreichte mit 26,60 Prozent (6862 Stimmen) den zweiten Platz. Ein Plus von 3,65 Prozent fuhr die FPÖ ein und liegt mit 24,90 Prozent (6424 Stimmen) knapp hinter der SPÖ. Zu den Verlieren zählen die Grünen. Sie erhielten 3,02 Prozent weniger Stimmen im Vergleich zu 2014 und erzielten 7,17 Prozent (1850 Stimmen). Die Neos erhielten 6,95 Prozent (1792 Stimmen) und blieben mit einer Abweichung von + 0,09 Prozent in etwa auf dem selben Wert wie bei der Wahl vor fünf Jahren. Die KPÖ erreichte 0,34 Prozent (89 Stimmen) und EUROPA wurden von 0,79 Prozent (203 Stimmen) der Wähler angekreuzt. Die Ergebnisse im Detail finden Sie hier:



Wahlbeteiligung Spittal Wahlbeteiligung: 42,53 Prozent (2019), 38,27 (2014)

Wahlberechtigte: 61.795 (2019), 63.110 (2014)

Abgegebene Stimmen: 26.279 (2019), 24.154 (2014)

Gültige Stimmen: 25.799 (2019), 23.407 (2014)

Ungültige Stimmen: 480 (2019), 747 (2014)