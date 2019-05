Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spittaler Tanzwettbewerb: 2020 soll es eine Fortsetzung geben © Nicole Kari

Es ist bemerkenswert, was die Initiatoren des heutigen Spittaler Tanzwettbewerbs in nur zwei Monaten auf die Beine gestellt haben. Die Tanzschule Olena´s Dance Academy mit Leiterin Olena Svetlana Pichler holte zehn österreichische Tanzschulen für diesen Bewerb nach Spittal. „Für uns ist es eine Premiere. Wenn es gut ankommt, gibt es eine Fortsetzung“, sagte Organisatorin und Moderatorin Katrin Heuff. Ihre neunjährige Tochter Luisa tanzte mit Nino Winkler-Warl im Duo. Die beiden Spittaler holten sich 2018 bei der Europameisterschaft (EM) für Showdance und Musical in ihrer Altersklasse den Europameistertitel. Nächste Woche bei der EM in Tarvis wollen sie ihren Titel verteidigen. „Aufgeregt bin ich nicht, ich stehe oft auf der Bühne“, erzählte der neunjährige Nino, der in seiner Freizeit auch gerne Schlagzeug spielt.