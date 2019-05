"Gewalt in der Schule" war das heurige Thema beim Ideenwettbewerb "Gemeinsam.Sicher mit deiner Schule". In der Kategorie der 5. bis 8. Schulstufe siegte die 1 c der NMMS Seeboden.

Die stolzen Sieger der NMMS Seeboden und die Projektverantwortlichen © KK/LPD

Kinder und Jugendliche für das Thema „Sicherheit“ zu interessieren und sich aktiv an Sicherheit zu beteiligen, ist der tiefere Sinn hinter dem Ideenwettbewerb „Gemeinsam.Sicher mit deiner Schule“. Im heurigen Jahr lag der Themenschwerpunkt des Wettbewerbes auf „Gewalt in der Schule“. In den zahlreichen eingereichten Projekte setzten sich die Schüler mit diesem Thema auseinander, um zu lernen, dass Gewalt nie eine Lösung sein kann. Die Sieger fanden unterschiedlichste Zugänge zu

diesem Thema und doch hat sich auch gezeigt, dass sie schulnahe Themen wie Mobbing, gewaltfreie Kommunikation oder einfach die Rücksichtnahme auf Jüngere und Schwächere sehr bewegt. In der Kategorie der 5. bis 8. Schulstufe holten die Schüler der 1 c der Neuen Musikmittelschule Seeboden den Sieg.