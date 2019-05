Der Sonntag ist warm und lädt zu Unternehmungen im Freien ein. Vereinzelte Regenschauer gibt es gegen Abend in den Bergen.

Ganz wolkenlos wird sich der Himmel über Oberkärnten nicht zeigen © MARTINA PIRKER

Am Sonntag ist das Wetter in Oberkärnten nicht unfreundlich und es zeigt sich somit auch immer wieder die Sonne, länger vor allem über den breiteren Tälern. Besonders über den Bergen bilden sich im Verlauf des Tages dann auch wieder einige dichtere Quellwolken aus und in der Folge sind dann auch wieder einzelne Regenschauer möglich.