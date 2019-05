Facebook

Strabag Standort Spittal © (c) Rie-Press Pressefoto

In Hinblick auf die derzeit allgegenwärtige „Ibiza-Affäre“ und die in diesem Zusammenhang getätigten Aussagen von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zum Baukonzern Strabag, sagen Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher und FPÖ-Bezirksparteiobmann Erwin Angerer: „Man kann nicht genug betonen, wie wichtig ein Konzern wie die Strabag, der maßgeblich für einen stabilen Arbeits- und Wirtschaftsmarkt wirkt, speziell für unsere Region, ist. Es geht in dieser schwierigen Situation in erster Linie darum, die Bürger zu schützen und für Stabilität zu sorgen.“