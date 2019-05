Facebook

Pfarrkirche Hermagor © KK/Katholische Kirche

Am Freitag, den 24. Mai, findet in ganz Österreich zum 15. Mal die ökumenische "Lange Nacht der Kirchen" statt. Alleine in Kärnten gibt es rund 100 Standorte. Wo in Oberkärnten Programm geboten wird: