Katrin Simunovic war für ihre Diplomarbeit an der HTL Lastenstraße einen Monat an der Montanuni Leoben, wo neue Werkstoffe für Flugzeugtriebwerke entwickelt werden.

Katrin Simunovic maturiert an der HTL Lastenstraße Klagenfurt © KK/Privat

Mehr als 700 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verursacht der Flugverkehr pro Jahr. Eine junge Spittalerin will mit ihrer Diplomarbeit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Katrin Simunovic (19), Maturantin an der HTL Lastenstraße in Klagenfurt, forschte an der Montanuniversität Leoben. Der Kontakt kam über Helmut Clemens zustande. Der gebürtige Kärntner ist Professor an der Montanuni, wo er Werkstoffentwicklungen durchführt.

