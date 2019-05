Seit Montag gilt der Mann in Oberkärnten als vermisst. Suchaktion wurde am Mittwoch fortgesetzt. Dutzende Einsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber sind unterwegs.

Auch die Österreichische Rettungshundebrigade ist im Lesachtal im Sucheinsatz © Österreichische Rettungshundebrigade

Zuletzt wurde er am Montag gegen 10 Uhr auf einem Feldweg in der Gemeinde Liesing im Lesachtal gesehen. Seitdem fehlt von einem 58-jährigen Mann in Oberkärnten jede Spur. Am Dienstag erstattete die Schwester des Lesachtalers dann eine Vermisstenanzeige, bestätigt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten.

