Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler präsentierten ihr Kulturprojekt in der Aula © Hans Guggenberger

Vier Studenten - Antonia Schneider, Katja Kreitner, Silva Maringele und Philippe Kayser - des Instituts Raumforschung der Universität Wien und ihre Klassenvorständin Karin Wurzer arbeiteten mit Schülern des Bildungszentrums Lesachtal am Projekt „RaumGestalten“. Sie haben ihr Projekt „Baukultur Lesachtal“ bei der Architekturstiftung Österreich eingereicht und wurden unter 30 höchst interessanten Bewerbern ausgewählt. „Damit sollten die Schüler auf die Baukultur in der eigenen Region aufmerksam gemacht werden“, sagt Antonia Schneider aus Wien. Nach einer mehrstündigen Einführung, zogen die Schüler am darauffolgenden Tag durchs Lesachtal, sprachen mit den Leuten und fotografierten der Höfe und Häuser. Werkzeug aus alten Zeiten Foto © Hans Guggenberger