Markus Malle, Marc Schneider, Maria Theresia Wilhelm und Peter Wrolich am Millstätter See © Camilla Kleinsasser

E-Biken boomt und die Destination Millstätter See hat mit ihrem Urlaubsportfolio dazu eine Art Vorreiterrolle inne. Das zeigt auch das "E-Motions" Bike-Festival, das 2018 erstmals von der Millstätter See Tourismus GmbH (MTG) in Kooperation mit Kärnten Werbung und Delius Klasing veranstaltet wurde. Mit rund 8000 Besuchern und 2000 Übernachtungen war es ein voller Erfolg. „Es hat meine Erwartungen übertroffen“, sagte Kärntens Radkoordinator Peter Wrolich gestern bei einer Pressekonferenz in Döbriach.

