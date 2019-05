Valerie geht morgen, Donnerstag, auf die Suche nach ihrem Liebesglück. Wie es der 42-jährigen Radentheinerin dabei ergeht, gibt es auf ATV in der Show "First Dates Austria" um 20.15 Uhr zu sehen.

Finden Valerie und Wolfgang ihr Liebesglück © KK/ATV, THOMAS SALAMONSKI

Valerie aus Oberkärnten fiebert ihrem Blinde Date mit dem Steirer Wolfgang entgegen. Ob es zwischen der Radentheinerin und dem Grazer gefunkt hat, gibt es morgen, Donnerstag, auf ATV in der Show "First Dates Austria" um 20.15 Uhr zu sehen. ATV spielt in "First Dates Austria" wieder einmal Amor. Zwei Singles treffen in dieser Show in einem Restaurant zum ersten Mal aufeinander. Wenn die Chemie stimmt, gibt es ein zweites Date.