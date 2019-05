Die Totalsanierung des Erlebnisparks am Pressegger See (Hermagor) stand bei Familie Pongratz nach Hochwasserschäden auf dem Programm. Investiert wird eine halbe Million Euro.

Die Unternehmerfamilie Christian, Ingeborg und Clemens Pongratz © LEOPOLD SALCHER

Seit dem Wochenende hat die Betreiberfamilie Pongratz ihren Erlebnispark und das Bad am Pressegger See wieder geöffnet. Das Gail-Hochwasser im Oktober 2018 hinterließ massive Schäden an Gebäuden und technischen Anlagen. In der Zwischenzeit kam es zu einer Totalsanierung. „Der Wasserstand stieg binnen weniger Stunden etwa 2,5 Meter über den Ausgangsspiegel und überflutete alles“, sagt Christian Pongratz. Im Freizeitpark in Hermagor mussten alle Geräte zerlegt, gewartet oder erneuert werden. Mittlerweile sind alle Attraktionen wieder in Schuss.

Geräte wurden nach dem Hochwasser wieder instand gesetzt © LEOPOLD SALCHER