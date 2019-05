Aktionstag der Mitglieder des Alpenvereins in Millstatt: Neophyten-Art wurde geerntet und ausgegraben.

Seit 2016 wird die Klangschlucht in Millstatt regelmäßig von Staudenknöterich befreit. Die mühsame Arbeit trägt leider nur wenig Früchte © KK/ÖAV-Gasser

Mit einer außergewöhnlichen Entsorgungsaktion waren dieser Tage die Mitglieder der Alpenverein Sektion Millstatt befasst: Sie müssen die Klangschlucht zwischen Kalvarienberg- und Obermillstätter Straße von Staudenknöterich befreien. Sektionsobmann Kurt Gasser erklärt die Aktion: „Seit Jahren werden hier Gartenabfälle entsorgt. So kommen Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind, in die Schlucht, wo diese ideale Bedingungen für ihr Wachstum finden.“ Dazu zählt etwa der Staudenknöterich, der bis zu drei Meter hoch wird. Dieser droht die heimischen Pflanzen zu überwuchern, ein Aussterben der natürlichen Flora wäre die Folge. Seit OeAV-Naturschutzreferent Tobias Köstl im Jahr 2016 den Wildwuchs in der Schlucht festgestellt hat, bemühen sich die OeAV-Mitglieder der Plage Herr zu werden.

